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Giriş Tarihi: 9.4.2021 19:12 Son Güncelleme: 9.4.2021 19:23

: 'da yeni kriz! Halk ayaklandı, bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi

DHA
Son dakika: Ermenistan'da yeni kriz! Halk ayaklandı, bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi

haberleri... ordusu karşısında Dağlık Karabağ'da yaşadığı tarihi hezimet sonrası siyasi krizin patlak verdiği 'da sular durulmuyor. Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki askerlerin yakınları, Savunma Bakanlığı'nın önünde toplanarak "Evlatlarımızı geri verin" sloganı attı. Yaklaşık 24 saat boyunca binadan çıkamayan bakanlık çalışanlarının helikopterle tahliye edildi.

Son dakika haberleri... Uzun yıllar işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da tarihi bir hezimet yaşayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Azerbaycan ordusu karşısında alınan ağır yenilginin ardından siyasi krizin patlak verdiği Ermenistan'da bu kez Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki askerlerin yakınları eylem başlattı.

"EVLATLARIMIZI GERİ VERİN"

Ermenistan Savunma Bakanlığı önüne gelen askerlerin aileleri, "Evlatlarımızı geri verin" sloganları eşliğinde evlat nöbetine başladı. Savaş sırasında kaybolan askerlerin aileleri, Savunma Bakanlığı'ndan izahat istedi. Ermeni askerlerin aileleri, taleplerine ilişkin herhangi bir dönüş yapılmadığı takdirde bakanlık binasına gireceklerini ifade etti.

BAKANLIK ÇALIŞANLARI HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 24 saat boyunca bakanlık binasından çıkamayan personelin askeri helikopterle tahliye edildiği ifade edilirken, yerel medya tahliye edilenlerin arasında hamile ve sağlık sorunları bulunan personelin de olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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Son dakika: Ermenistan'da yeni kriz! Halk ayaklandı, bakanlık çalışanları helikopterle tahliye edildi
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