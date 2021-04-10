Kan pıhtısına yol açan Johnson & Johnson aşısına soruşturma!

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edilmediği ifade edilerek, "Şu anda, bu yan etkilerle Janssen Covid-19 aşısı arasında net bir nedensel ilişki kurulmamıştır" denildi. Avrupa İlaç Ajansı da söz konusu yan etkilerin aşıyla bağlantılı olup olmadığına yönelik henüz bir kanıt olmadığını duyurdu.