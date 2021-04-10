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Haberler Dünya Haberleri Mike Pence, kanlı kongre baskınında Pentagon'u aramış: Burayı temizleyin!
Giriş Tarihi: 11.4.2021 04:07 Son Güncelleme: 11.4.2021 04:21

, kanlı kongre baskınında Pentagon'u aramış: Burayı temizleyin!

AA
Mike Pence, kanlı kongre baskınında Pentagon'u aramış: Burayı temizleyin!

'de 6 Ocak tarihinde, başkanlık seçimlerini protesto etmek amacıyla bir araya gelen Trump destekçileri Kongre'ye baskın düzenlemiş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kanlı kongre baskınıyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Baskın sırasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Pentagon'u arayarak, "Burayı temizleyin" dediği ortaya çıktı.

Associated Press (AP) haber ajansı, 6 Ocak Kongre baskını esnasında Kongrede bulunan yetkililerin davranışlarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı.

Belgelere göre, baskın esnasında Kongre'de 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının resmileşmesi için yapılan Senato oturumuna başkanlık eden Mike Pence, protestocuların binaya girmesinden kısa süre sonra götürüldüğü güvenli yerde, dönemin Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ı aradı.

"BURAYI TEMİZLEYİN"

Pence, 1 dakikadan daha kısa süren görüşmede Miller'a Kongrenin güvende olmadığını belirterek, "Burayı temizleyin." emrini verdi. Ayrıca o anda binada olan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, askeri yetkilileri arayarak yardım istedi.

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"DÜZENİ BİR AN ÖNCE SAĞLAMALIYIZ"

Öte yandan Kongre baskını haberinin basına yansımasının ardından Pentagon'da da hareketli dakikalar yaşandı ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Pentagon'un üst düzeyleri ile yaptığı telekonferansta "Düzeni bir an önce sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ancak tüm bu yardım çağrılarına ve Milley'in telefon konuşmasına rağmen, Ulusal Muhafızların Kongreye gönderilmesindeki gecikme de dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü. Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

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Mike Pence, kanlı kongre baskınında Pentagon'u aramış: Burayı temizleyin!
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