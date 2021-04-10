Mike Pence, kanlı kongre baskınında Pentagon'u aramış: Burayı temizleyin!

"DÜZENİ BİR AN ÖNCE SAĞLAMALIYIZ"

Öte yandan Kongre baskını haberinin basına yansımasının ardından Pentagon'da da hareketli dakikalar yaşandı ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Pentagon'un üst düzeyleri ile yaptığı telekonferansta "Düzeni bir an önce sağlamalıyız." ifadesini kullandı.