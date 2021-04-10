Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 80'e ulaştı

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu 80 sivil hayatını kaybetti.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERKETTİ

Khin, ordunun sivillere karşı ağır mühimmat kullandığını belirterek, "İlçedeki binlerce vatandaş evlerini terk etti. Bago genelinde de çok sayıda kişinin evini terk etmek üzere olduğu bilgisini aldık." şeklinde konuştu.