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Giriş Tarihi: 10.4.2021 11:42 Son Güncelleme: 10.4.2021 11:48

Başbakanı ’e koronavirüs cezası!

DHA
Norveç Başbakanı Erna Solberg’e koronavirüs cezası!

Başbakanı , koronavirüs kurallarına uymadığı için polis tarafından para cezasına çarptırıldı. Solberg, şubat ayında koronavirüs yasaklarına rağmen 13 kişilik bir doğumgünü kutlaması yapmıştı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kısıtlama kararlarına uymayarak Şubat ayında 13 kişinin katılımıyla doğum gününü kutladı.

Başbakan Solberg'e kısıtlamaları ihmal etmesi nedeniyle 20 bin Norveç kronu (1975 euro) para cezası verildi.

KİŞİ SAYISI KURALINA UYMAMIŞTI

Yerel medyada yer alan habere göre Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveç'te halka açık toplantıların 10 kişiyle sınırla olmasına rağmen Şubat ayında 60'ıncı yaşını 13 kişinin katılımıyla kutladı. Polis, Başbakan Solberg için düzenlenen etkinliğin izin verilen misafir sayısını aştığı sonucuna vararak, başbakana 20 bin Norveç kronu para cezası verdi.

Polis yetkilisi Ole Saverud, dün yaptığı açıklamada, "Yasa herkes için aynı olsa bile, herkes eşit değildir. Solberg, ülkenin en önemli seçilmiş temsilcisidir ve pek çok durumda hükümetin salgını durdurma tedbirlerine ilişkin kararlarında önde gelen figür olmuştur. Bu nedenle halkın, sağlık kurallarına olan güvenini sürdürmek için kendisine bir yaptırım uygulanmasının haklı olduğu düşünülüyor" dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Solberg ailesinden 13 kişinin 26 Şubat'ta bir kış sporları beldesindeki bir restoranda yemek yediğini itiraf etmiş ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'kızgın ve hayal kırıklığına uğramış' Norveç vatandaşlarından özür dilemişti.

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Norveç Başbakanı Erna Solberg’e koronavirüs cezası!
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