Norveç Başbakanı Erna Solberg’e koronavirüs cezası!

Polis yetkilisi Ole Saverud, dün yaptığı açıklamada, "Yasa herkes için aynı olsa bile, herkes eşit değildir. Solberg, ülkenin en önemli seçilmiş temsilcisidir ve pek çok durumda hükümetin salgını durdurma tedbirlerine ilişkin kararlarında önde gelen figür olmuştur. Bu nedenle halkın, sağlık kurallarına olan güvenini sürdürmek için kendisine bir yaptırım uygulanmasının haklı olduğu düşünülüyor" dedi.