Donbas’ta bir asker daha öldü

Ukrayna ile Rusya arasındaki 'Donbas' krizi sürüyor. Ukrayna sınırına yakın Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, önceki gün 10 kez ateşkes ihlali yaptığını duyurdu. Açıklamada, Donbas'ın Pişevika, Avdiyivka ve Zolotoye-3 bölgelerinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Donbas'a desteği ile ilgili sözlerinin savaşa yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, Ukrayna'nın doğusunda kimsenin savaşa doğru gitmediğini söyledi.