ABD’de polis dehşeti: Daunte Wright’ın vurulma anlarına ait görüntüler paylaşıldı

"GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ"

Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, görüntülerin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Gannon, memurların Wright'ı hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durdurduğunu belirtti. Gannon basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memurunun 'elektroşok tabancası yerine, yanlışlıkla silahını çektiğine' inandığını söyledi.