Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Donbas’ta flaş gelişme! Rus ayrılıkçılar bir askeri daha öldürdü
Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:58

’ta flaş gelişme! Rus ayrılıkçılar bir askeri daha öldürdü

AA
Donbas’ta flaş gelişme! Rus ayrılıkçılar bir askeri daha öldürdü

- arasında giderek tırmanan krizinde yeni bir saldırı haberi daha geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı resmi açıklamaya göre Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

BİR ASKER DAHA ÖLDÜ

Açıklamada, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve 2 askerin yaralandığı aktarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Donbas’ta flaş gelişme! Rus ayrılıkçılar bir askeri daha öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA