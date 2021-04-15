ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e kalp pili takıldı

Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in son iki haftadır düşük kalp ritmi şikayeti olduğu aktarıldı.

Dün Virginia'nın Fairfax bölgesindeki bir hastanede yapılan operasyonla ile Pence'e kalp pili takıldığı kaydedilen açıklamada, "Rutin ameliyat başarılıydı, Pence'in yakın zamanda iyileşmesi ve normal hayatına dönmesi bekleniyor." bilgisi paylaşıldı.

2017-2021 yıllarında Donald Trump döneminde ABD başkan yardımcılığı görevini yürüten 61 yaşındaki Pence, 20 Ocak 2021'de görevini Kamala Harris'e devrettiğinden bu yana kamuoyu önüne sık çıkmıyordu.