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Giriş Tarihi: 15.4.2021 21:51 Son Güncelleme: 15.4.2021 21:53

'de açık alanlarda zorunluluğu kaldırılıyor

AA
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

Tüm nüfusunu aşılamayı başaran 'de önemli bir adım atıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibarek açık alanlarda uygulanmayacak.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı. Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu. Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

AŞILAMA SONRASI NORMALLEŞME GELDİ

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren Kovid-19 önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 200'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük Kovid-19 vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda. İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.

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İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
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