Savaşın eşiğindeki Ukrayna ve Rusya arasında yeni gerilim! Onlarla gözdağı verdiler

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizinde gerilim her geçen gün artıyor. Mart ayından bu yana Kırım'a ve Donbas bölgesine askeri sevkiyatını sürdüren Rusya, bölgede güç gösterisi yapmaya devam ediyor. Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyata ilişkin bilgi vermekten kaçınan Rusya, sınır bölgesindeki hareketliliğin "kendi içişleri ile ilgili" olduğu konusunda da ısrar ediyor.
RUSYA SINIR SEVKİYATINI SÜRDÜRÜYOR
Son olarak Ukrayna tarafından dünyaya servis edilen haberlere göre Rus ordusu, sınır hattındaki Voronezh kentine İskender balistik füze sistemi konuşlandırmış durumda.
Ülke sınırına 175 kilometre mesafedeki şehre getirilen füzeler, Ukrayna'ya karşı yapılacak bir savaş hamlesinin en net mesajı olarak yorumlanırken Rusya'ya "askeri birliklerini sınırdan çek" çağrısı yapan Ukrayna'nın bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik çabaları da devam ediyor.
KARADENİZ'DE HAREKETLİLİK
Tüm bunlarla birlikte Karadeniz'de 15 savaş gemisiyle askeri tatbikat yapan Rusya, deniz üstündeki hedeflere füzeler ve gerçek mermilerle ateş açıyor. Karadeniz'deki tatbikata hava yastıklı füze gemileri ve mayın tarama gemilerinin de katıldığı bilinirken, Rusya'nın bu girişimleri, sınır bölgesinden bir sızma olacağı şeklinde yorumlanıyor.
NATO'nun Rusya'ya yönelik sükunet çağrıları ise art arda geliyor. Geçtiğimiz gün Donbas krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Rusya'ya "Ukrayna'daki saldırgan tavrına son ver" çağrısında bulundu.
Kriz bölgesine gönderileceği düşünülen iki savaş gemisini, Rusya'nın "kendi iyiliğiniz için Karadeniz'den uzak durun" çağrılarının ardından göndermekten vazgeçen ABD'nin bu kararının ardından Rusya'nın tehditvari tavırları da hız kesmiyor.
RUS AYRILIKÇILARDAN ROBOTLARLA GÖZDAĞI
Donbas bölgesinde, Ukraynalı askerlere yönelik saldırılarını sürdüren Rus ayrılıkçılar, Rusya'dan aldıkları destekle yeni provokasyon girişimlerinde bulunuyor.
Son olarak uluslararası ajanslar tarafından servis edilen görüntüler, dünya siyasi sahnesindeki tüm uzlaşı çağrılarına rağmen Rus ayrılıkçıların geri adım atmaya niyetli olmadığını gözler önüne serdi.
Donbas'ın komşu kenti olan Donetsk'te Rus ayrılıkçılar, kentin girişine devasa savaş robotları yerleştirdi. Rus ayrılıkçıların bu hareketi ise dünya basınında Rusya'nın "Savaşmaya hazırız" mesajı olarak yorumlandı.CIA'den Donbass krizi ile ilgili son dakika açıklaması! Rusya askeri müdahalede bulunacak mı? Son Dakika Haberi! ABD Karadeniz'e gitmekten vazgeçti SON DAKİKA: NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklaması! Rusya'ya sert mesaj