Savaşın eşiğindeki Ukrayna ve Rusya arasında yeni gerilim! Onlarla gözdağı verdiler

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbas krizinde gerilim her geçen gün artıyor. Mart ayından bu yana Kırım'a ve Donbas bölgesine askeri sevkiyatını sürdüren Rusya, bölgede güç gösterisi yapmaya devam ediyor. Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyata ilişkin bilgi vermekten kaçınan Rusya, sınır bölgesindeki hareketliliğin "kendi içişleri ile ilgili" olduğu konusunda da ısrar ediyor.

RUSYA SINIR SEVKİYATINI SÜRDÜRÜYOR

Son olarak Ukrayna tarafından dünyaya servis edilen haberlere göre Rus ordusu, sınır hattındaki Voronezh kentine İskender balistik füze sistemi konuşlandırmış durumda.