Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Çekilme planı henüz tamamlanmadı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan da, Afganistan'daki sözleşmeli askerlerin çekilmesiyle ilgili açıklama geldi.

"SÖZLEŞMELİLERLE İLGİLİ DURUMU HENÜZ BİLMİYORUZ"

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Sözleşmelilerle ilgili durumu henüz bilmiyoruz. Ön planlamalar var. Açıkçası amaç tüm personelimizi çıkarmaktır. Sözleşmelilerin de buna dahil olduğuna dair tereddütlerim var ancak orada bazı sözleşmeli personele ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyoruz." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre Afganistan'da 6 bin 100 ABD vatandaşı sözleşmeli personel bulunuyor.