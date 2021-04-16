Pentagon'dan Afganistan açıklaması: Çekilme planı henüz tamamlanmadı

ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından ABD Savunma Bakanlığı'ndan da, Afganistan'daki sözleşmeli askerlerin çekilmesiyle ilgili açıklama geldi.
"SÖZLEŞMELİLERLE İLGİLİ DURUMU HENÜZ BİLMİYORUZ"
Günlük basın toplantısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Sözleşmelilerle ilgili durumu henüz bilmiyoruz. Ön planlamalar var. Açıkçası amaç tüm personelimizi çıkarmaktır. Sözleşmelilerin de buna dahil olduğuna dair tereddütlerim var ancak orada bazı sözleşmeli personele ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyoruz." dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre Afganistan'da 6 bin 100 ABD vatandaşı sözleşmeli personel bulunuyor.
ÇEKİLME SIRASINDA ASKER SAYISI ARTIRILACAK MI?
Kirby, 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak çekilme sırasında Afganistan'daki asker sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:
"Büyük bir kesinlikle konuşamam ancak kısa bir süre için bu muhtemeldir. Herkesi başkanın belirlediği tarihe kadar güvenli, düzenli ve planlı şekilde çekmemiz için Afganistan'a bazı ek kabiliyetler göndermek zorunda olacağız."
RUSYA AÇIKLAMASI
Kirby, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Azak Denizi, Kerç Boğazı ve Karadeniz'in bir kısmını ekim ayına kadar kapattığını duyurduğunun farkında olduklarını söyledi.
Rusya'nın geçmişte de Ukrayna gemilerine karşı saldırgan davrandığını ifade eden Kirby, "Rusya'ya bölgedeki gemileri taciz etmeyi bırakması ve Ukrayna sınırındaki yığınağını geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.