Miçotakis’ten talimat aldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısındaki saldırgan tutumunun detayları ortaya çıktı.Ethnos gazetesi, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Dendias'a özel olarak "kışkırtma" talimatı verdiğini yazdı. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Dendias'ın Miçotakis ile sürekli istişare halinde olduğu ve Miçotakis'in özel olarak 'kışkırtma' talimatı verdiği aktarıldı.Avrupa basınında da Çavuşoğlu'nun toplantının başında "pozitif görüşme" demesine rağmen, açılış konuşmasını yapan Dendias'ın sözlerine direkt olarak Türkiye hakkındaki şikâyetlerini sıralamakla başladığı belirtildi.İngiliz Reuters ajansı tartışmaları Dendias'ın sözlerinin başlattığına dikkat çekti.Önceki gün Ankara'da resmi ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte kameralar karşısına geçen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, kendi iç kamuoyuna mesaj vermek için haddini aşan ifadelerde bulunmuş, Bakan Çavuşoğlu da sözünü keserek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır biçimde itham ederseniz bunun da cevabını vermem gerekir" demişti.Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Bakan Çavuşoğlu, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz" mesajını paylaştı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun haddini aşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi suçlayan skandal ifadelerine verdiği tokat gibi cevap, diplomaside olduğu kadar sosyal medyada da geniş yankı buldu.: Saygısızlık ve bağnazlık bir diplomasi yöntemi değildir.Çavuşoğlu'nun Dendias'a tepki gösterdiği sözlerin yer aldığı videoyu paylaşırken, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU" notunu düştü.Bakanımız Yunan Bakan'a haddini bildirdi. ANKARAYunanıstan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan "Türkiye ile olumlu gündem önerileri" başlıklı açıklamada, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sağlayabileceği" bildirildi.