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Giriş Tarihi: 18.4.2021

’in en güçlüsü

Doğu Akdeniz’in en güçlüsü Türk Donanması

’de bulunan tarafından yürütülen çalışmanın sonucuna göre son yirmi yılda , çehresini ve gücünü değiştirdi

İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi. Hayfa Üniversitesi Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Ocak 2021'de yayımlanan araştırmaya göre, son yirmi yılda Türk donanması, çehresini ve gücünü değiştirdi. Araştırmada, Türk Deniz Kuvvetleri'ndeki bu değişikliğin, tasarlanan denizcilik stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkat çekilerek, Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin artan deniz gücünün, İsrail için gelecekte potansiyel bir tehdit ve meydan okuma oluşturacağı" hipotezinin de tartışıldığı araştırmada, Tel Aviv yönetiminin, "bu muhtemel tehdidi" ciddiye alması gerektiği uyarısı yapıldı. Araştırmada, "Ankara'nın filosunu birkaç yıl içinde gelişmiş 6 denizaltıyla güçlendireceği, Türk Deniz Kuvvetleri'nin böylece 12 ila 14 gelişmiş denizaltıya sahip olacağı ve bu durumun İsrail karşısında Türkiye'ye büyük bir üstünlük kazandıracağı" kaydedildi. Türk donanmasının vurucu gücüne ve müdahale kabiliyetine de işaret edilen araştırmada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye eşsiz bir hücum kabiliyeti sağlayacağı ifade edildi.

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Doğu Akdeniz’in en güçlüsü Türk Donanması
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