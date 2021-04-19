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Giriş Tarihi: 19.4.2021 20:49 Son Güncelleme: 19.4.2021 20:53

Dünya merakla bekliyordu... Ve Putin kararını verdi!

Dünya merakla bekliyordu... Ve Putin kararını verdi!

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı 'ın daveti üzerine İklim Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, 22 Nisan'da İklim Zirvesi'nde video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, Putin'in, zirve kapsamında Biden ve diğer ülke liderleri ile ikili görüşmesinin planlanmadığını duyurdu.

23 NİSAN'DA YAPILACAK

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu 40 dünya liderini, 22-23 Nisan'da yapılacak çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.

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Dünya merakla bekliyordu... Ve Putin kararını verdi!
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