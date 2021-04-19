NASA'nın helikopteri Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

PERSEVERANCE, MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ



NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.