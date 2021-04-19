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Giriş Tarihi: 19.4.2021 15:43 Son Güncelleme: 19.4.2021 15:52

'nın helikopteri Ingenuity, 'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

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NASA'nın helikopteri Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi!

birkaç ertelemeden sonra sonunda helikopteri Ingenuity'i 'de uçurmayı başardı. Perseverance'ın küçük görev arkadaşı Ingenuity, böylece dünya dışında başka bir gezegende uçan ilk hava aracı oldu. İşte detaylar...

NASA'nın Twitter hesabından paylaştığı bilgilere göre, Perseverance keşif aracıyla şubatta Kızıl Gezegen'e inen mini helikopter Ingenuity'nin, uzaktan uçuşu sağlandı.

Yaklaşık 1 dakika uçan Ingenuity, "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçti.

Ingenuity'nin uçuşuna ilişkin görüntüler, uydu vasıtasıyla dünyaya iletilirken; helikopterin başarılı uçuşu NASA'da kutlandı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı Proje Müdürü Mimi Aung, "Artık insanoğlunun diğer bir gezegendeki bir hava aracını uçurduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

PERSEVERANCE, MARS'A GÖNDERİLEN EN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarında inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olmasıyla biliniyor.

Uzay kurumu, Kızıl Gezegen'deki yeni misyonun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcandığını açıklamıştı.

Perseverance, Mars'ta ilk sürüşünü 6 Mart'ta gerçekleştirmişti.

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NASA'nın helikopteri Ingenuity, Mars'ta ilk uçuşunu gerçekleştirdi!
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