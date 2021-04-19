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Haberler Dünya Haberleri Sürücüsüz Tesla kazasına inceleme! 2 kişi yanarak can vermişti
Giriş Tarihi: 19.4.2021 22:31 Son Güncelleme: 19.4.2021 22:31

Sürücüsüz Tesla kazasına inceleme! 2 kişi yanarak can vermişti

AA
Sürücüsüz Tesla kazasına inceleme! 2 kişi yanarak can vermişti

’de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan’da eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, Houston'ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza sırasında elektrikli Tesla'nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Olayın "özel çarpışma soruşturması" ekibi tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla'nın "Otopilot sürücü destek sistemi" ile mi yoksa şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" sistemi ile mi kullanıldığının belirleneceği bildirildi.

2019 Tesla S model elektrikli araç, hareket halindeyken yoldan çıkarak bir ağaca çarpmış ve alev alarak yanmıştı. Kazada, biri öndeki yolcu koltuğunda diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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Sürücüsüz Tesla kazasına inceleme! 2 kişi yanarak can vermişti
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