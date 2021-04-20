Enes Kanter, 11 nolu İsrail yanlısı

ABD'de, basketbol oyunculuğundan çok Türkiye'yi karalama kampanyalarıyla öne çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Enes Kanter, İsrail'in bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde bir firma tarafından uluslararası boyutta yapılan değerlendirmede 50 kişilik İsrail yanlısı "dijital influencer" listesine 11. sıradan girdi. Listedeki birçok İsrail vatandaşı ve Amerikalı milletvekili Kanter'in gerisinde kaldı Kanter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Kesinlikle gelecek yıl ilk 3'e giriyorum. Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.