Hong Kong'da koronavirüs uçağı korku yarattı! Onlarca kişide…

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1761 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı ise 180 bin 530'a yükseldi.

TÜM UÇUŞLAR YASAKLANDI

Ölüm haberlerinin ardından ülke, skandal bir haberle dünyanın gündemine oturdu. Yeni Delhi - Hong Kong seferini yapan bir uçakta tam 49 yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haber, ocak ayından bu yana salgının önüne geçmiş gözüken Hong Kong'ta şok etkisi yarattı. Hong Kong genelinde görülen günlük vaka sayısından çok daha fazla olan bu rakam, ülke yetkililerini harekete geçirdi.