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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:25

'da koronavirüs uçağı korku yarattı! Onlarca kişide…

SABAH MEMURLAR
AA
Hong Kong'da koronavirüs uçağı korku yarattı! Onlarca kişide…

Koronavirüs salgınından en sert etkilenen ülkelerden biri olan ’da gerçekleşen bir uçuş, ülkeler arası kriz yarattı. ’den ’a giden bir uçakta tam 49 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması, Hong Kong otoritelerinin alarma geçirdi. Ülke, Hindistan’tan gelen tüm uçuşlara yasak getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini geçti. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1761 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı ise 180 bin 530'a yükseldi.

TÜM UÇUŞLAR YASAKLANDI

Ölüm haberlerinin ardından ülke, skandal bir haberle dünyanın gündemine oturdu. Yeni Delhi - Hong Kong seferini yapan bir uçakta tam 49 yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haber, ocak ayından bu yana salgının önüne geçmiş gözüken Hong Kong'ta şok etkisi yarattı. Hong Kong genelinde görülen günlük vaka sayısından çok daha fazla olan bu rakam, ülke yetkililerini harekete geçirdi.

Hong Kong otoriteleri, Hindistan'dan gelen tüm uçuşları yasakladığını açıkladı.

Bugüne dek 11 bin 704 vaka sayısının tespit edildiği Hong Kong'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yalnızca 209.

İlk koronavirüs vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

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Hong Kong'da koronavirüs uçağı korku yarattı! Onlarca kişide…
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