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Giriş Tarihi: 20.4.2021 10:56 Son Güncelleme: 20.4.2021 11:01

’dan çığır açan koronavirüs testi: Dakikalar içinde belli olacak

AA
Japonya’dan çığır açan koronavirüs testi: Dakikalar içinde belli olacak

Koronavirüs salgınında koşulları değiştirebilecek bir gelişme, bilim insanları tarafından duyuruldu. Ülke medyasında yer alan haberlere göre tarafından geliştirilen hızlı bir koronavirüs tanı yöntemi, dünyanın en hızlı sonucunu verecek.

Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip koronavirüsü 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

POZİTİF SONUÇ IŞIK YAYACAK

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsü tespit eden yeni bir yöntem buldu. Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.

Mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor. Üzerine konulan bir numunenin, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.

Koronavirüs RNA'sının çoğaltıldığı ve en az bir süren geleneksel metotların aksine, yeni yöntemdeki mikro odalar vasıtasıyla küçük miktardaki virüsler 5 dakika içerisinde tespit edilebiliyor.

RIKEN baş araştırmacılarından Rikiya Watanabe, basit ve hızlı testi kapsayan metodun karışık süreçler içermediğini ve ticarileştirilmesi halinde sağlık kurumlarınca kullanılabileceğini söyledi.

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Japonya’dan çığır açan koronavirüs testi: Dakikalar içinde belli olacak
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