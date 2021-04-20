Japonya’dan çığır açan koronavirüs testi: Dakikalar içinde belli olacak

Japon araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip koronavirüsü 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

POZİTİF SONUÇ IŞIK YAYACAK

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, koronavirüsü tespit eden yeni bir yöntem buldu. Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.

Mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor. Üzerine konulan bir numunenin, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.