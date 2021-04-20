Rusya: Hava saldırısında 200 militanı öldürdük

Suriye'de DEAŞ'ın aktif olduğu son bölgelerden oduğu bilinen Palmira kentinin kuzeydoğusundaki bir üsse Rus Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği kapsamlı hava saldırısında en az 200 militanın öldürüldüğü belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın Moskova'daki askeri yetkililerde dayandırdığı haberine göre saldırıda militanlara ait çok sayıda silah ve mühimmat ile en az iki düzine üzerinde ağır makinalı tüfek bulunan kamyonetin imha edildiği akratıldı. Rusya'nın hava saldırısı düzenlediği bölgede silahlı muhaliflerin yanı sıra sivil insanların da bulunduğu belirtildi. Rusya'nın vurduğu mititanlara ait üste Suriye'nin çeşitli bölgelerinde saldırılılar düzenlemeri için terörist grupların eğitildiği ileri sürüldü.