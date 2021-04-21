Hindistan’da korkunç olay! Koronavirüs tedavisi için bekliyorlardı: Nefes alamadan öldüler!

Yeni tip mutasyonla beraber koronavirüs salgınının etkisini giderek artırdığı Hindistan'da gerçekleşen bir olay, büyük yankı uyandırdı Hindistan'ın Nashik kentinde bulunan Dr. Zakir Hussain Hastanesi, korkunç bir olaya sahne oldu.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE 22 KİŞİ ÖLDÜ
Kentin en büyük koronavirüs tedavi merkezi olan hastanede, tedavide kullanılan solunum cihazlarına oksijen takviyesi yapılması gerekti. Onlarca ağır durumda koronavirüs hastasının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen tüplerinin boşalması nedeniyle hastane yönetimi, tüpleri doldurmak üzere oksijen tankeri çağırdı.
Hastaneye varan tanker, yaşadığı arızanın ardından oksijen tüplerini dolduramadığı gibi, haznesindeki tüm oksijeni de havaya boşalttı. Kısa süre içinde yoğun bir dumana bürünen hastane, tankerde meydana gelen sızıntıyı önleyemedi.
Sızıntının yarım saatten fazla sürmesinin ardından tüm haznesi boşalan tanker, hastalara ihtiyaçları olan oksijeni sağlayamadı.
Yaşanan krizin ardından kısa süre içinde yeni oksijen tüpleri temin edilemeyen hastanede tam 22 ağır koronavirüs hastası, nefes alamamaları nedeniyle hayatını kaybetti.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, yaptığı resmi açıklamada, 22 hastanın oksijen yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.