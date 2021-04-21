Hindistan’da korkunç olay! Koronavirüs tedavisi için bekliyorlardı: Nefes alamadan öldüler!

Yeni tip mutasyonla beraber koronavirüs salgınının etkisini giderek artırdığı Hindistan'da gerçekleşen bir olay, büyük yankı uyandırdı Hindistan'ın Nashik kentinde bulunan Dr. Zakir Hussain Hastanesi, korkunç bir olaya sahne oldu.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE 22 KİŞİ ÖLDÜ

Kentin en büyük koronavirüs tedavi merkezi olan hastanede, tedavide kullanılan solunum cihazlarına oksijen takviyesi yapılması gerekti. Onlarca ağır durumda koronavirüs hastasının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde bulunan oksijen tüplerinin boşalması nedeniyle hastane yönetimi, tüpleri doldurmak üzere oksijen tankeri çağırdı.