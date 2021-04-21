İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına yalnız giriyor

Windsor Kalesi'nde bulunan Kraliçe'ye herhangi bir aile üyesini eşlik edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Kraliçe'nin atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald'ın da Prens Philip'in ardından hayatını kaybetmesinden çok etkilendiği, gelen haberler arasında.