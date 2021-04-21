İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına yalnız giriyor

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 95. yaşına girdi. Geçtiğimiz 9 Nisan'da 73 yıllık hayat arkadaşı Edinburgh Dükü Prens Philip'i kaybeden Kraliçe'nin bu yıl yas tuttuğu için doğum günü kutlaması gerçekleştirmeyeceği bildirildi.
YAS NEDENİYLE KUTLAMA OLMAYACAK
99 yaşındayken hayatını kaybeden Prens Philip, 17 Nisan Cumartesi günü, St. George's Şapeli'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenin sırasında üzgün hali kameralara yansıyan Kraliçe Elizabeth, bu yıl doğum gününü Windsor Kalesi'nde yalnız geçirecek.
Her yıl aile üyeleriyle bir araya gelip kalabalık bir kutlama yapan Kraliçe, diğer kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlardı.
Buckingham Sarayı, yaptığı açıklamada bu yıl portrenin yayınlanmayacağını söyledi.
Bu kararın, Prens Philip için tutulan yas nedeniyle alındığı bildirilirken, halka açık yapılan büyük kutlamalar ise bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak.
Windsor Kalesi'nde bulunan Kraliçe'ye herhangi bir aile üyesini eşlik edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Kraliçe'nin atları başta olmak üzere birçok konuda danıştığı yakın dostu Sir Michael Oswald'ın da Prens Philip'in ardından hayatını kaybetmesinden çok etkilendiği, gelen haberler arasında.