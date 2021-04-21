İspanya basını: Türk SİHA’ları dünyayı fethediyor

Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sahada destan yazan Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya basınının gündeminden düşmüyor. İspanyol gazetesi El Periodico, Bayraktar TB2 SİHA'ların başarısına geniş yer verdi. Gazete, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da SİHA'ların başarısına atıfta bulunarak, SİHA'ların Türk ordusunun tacındaki pırlanta olduğunu yazdı. El Periodico gazetesi, Baykar Savunma tarafından üretilen ve geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların, savaşın doğasını değiştirdiğini ifade etti. "Türk insansız hava araçları dünyayı fethediyor" denilen haberler SİHA'lar için, 'Türk ordusunun tacındaki pırlanta' benzetmesi yapıldı.Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e başlattığı saldırının, Türk SİHA'ları tarafından durdurulduğunu yazan İspanyol gazetesi, birkaç gün içinde Rus yapımı uçaksavar ve hava savunma sistemleriyle birlikte Esad rejimine ait birçok tankın da etkisiz hale getirildiğini belirtti. Haberde, "Mart ayı başında Türk ordusunun müdahalesi, Kovid- 19 salgını ve Suriye'deki ekonomik kriz nedeniyle ülkede silahlar sustu" denildi. İspanya'daki Navarra Üniversitesi Profesörü Michael Tanchum, "Türkiye'nin SİHA'ları etkin kullanımı, savaşın doğasını değiştirdi. Birçok ülkenin bu sistemleri kullanabilecek kadar eğitimli personeli yok" dedi.