Norveç'ten AstraZeneca kararı! Kullanımını durdurdu, ödünç verecek

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısı ile ilgili Norveç'ten dikkat çeken bir karar geldi. İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.