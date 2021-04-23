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Giriş Tarihi: 23.4.2021 11:53 Son Güncelleme: 23.4.2021 11:55

'ten kararı! Kullanımını durdurdu, ödünç verecek

AA
Norveç'ten AstraZeneca kararı! Kullanımını durdurdu, ödünç verecek

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesi ile tartışmalara neden olan aşısının kullanımı bazı ülkelerde durdurulmuştu. AstraZeneca aşısını programdan çıkaran 'ten çok konuşulacak bir açıklama geldi. Norveç, elinde kalan ve yaklaşan covid-19 aşılarını ödünç verebileceğini ifade etti. Açıklamada aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısı ile ilgili Norveç'ten dikkat çeken bir karar geldi. İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.

SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞTI

Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğu belirtildi.

Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.

İSTENEN TARİHTE HIZLICA GERİ ALACAK

Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.

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Norveç'ten AstraZeneca kararı! Kullanımını durdurdu, ödünç verecek
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