Norveç'ten AstraZeneca kararı! Kullanımını durdurdu, ödünç verecek

Kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısı ile ilgili Norveç'ten dikkat çeken bir karar geldi. İskandinavya ülkesi Norveç, aşılama programından çıkardığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşılarını İsveç ve İzlanda'ya ödünç vereceğini bildirdi.
SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞTI
Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 216 bin doz AstraZeneca aşısının kurumun depolarında bulunduğu belirtildi.
Aşıların son kullanma tarihlerinin haziran ve temmuz ayları olduğu ifade edildi.
İSTENEN TARİHTE HIZLICA GERİ ALACAK
Açıklamada, İsveç'e 200 bin doz, İzlanda'ya ise 16 bin doz aşının ödünç verileceği, ödünç verilen aşıların, istenilen tarihte hızlıca geri alınabileceği kaydedildi.