Bill Gates dünyayı kurtaracak planını açıkladı! İklim krizine çözümü buldu

"PREMIUM YEŞİL SIFIR" PLANI

İklim kriziyle ilgili görüşlerini, yayınladığı yazıda dile getiren ABD'li iş insanı, önemli açıklamalarda bulundu. İklim kriziyle mücadele fosil yakıtların kullanılmasının büyük bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Gates, "İklim değişimi inanılmaz karmaşık bir konu ve bugünün teknolojilerini kullanarak bu konudaki hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bunun sebebi şu an kullandığımız fosil yakıtların iklim dostu sıfır karbon örneklerine göre çok ucuz olması. Dünyanın tümünde insanlara sahip oldukları konforlu yaşam tarzının devamı için mutlaka sıfır karbon ürünlerin ulaşılabilir ucuzlukta olması gerekiyor. Ben buna 'Premium Yeşil Sıfır' adı veriyorum." ifadelerini kullandı.