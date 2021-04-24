Rusya’dan Karadeniz’de karışık sinyaller! 6 aylığına yasakladı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass geriliminde geçtiğimiz hafta içi Rusya'dan tansiyonu düşürecek bir adım gelmişti. Ukrayna'ya gözdağı vermek için haftalardır sınır bölgesine askeri sevkiyat yapan, ilhak ettiği Kırım'a on binlerce asker konuşlandıran Rusya, Karadeniz'de de tüm donanma birliklerinin katıldığı askeri tatbikata başlamıştı.
SAVUNMA BAKANI BİRLİKLERİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI
Atış talimlerinin de yapıldığı tatbikat, Ukrayna'ya ve sükunet çağrısı yapan devletlere açık bir "Savaşa hazırız" mesajı olarak yorumlanmıştı.
RUSYA'DAN YENİ KARAR
Tatbikatı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı flaş açıklamayla Ukrayna sınırındaki tüm askeri birlikleri geri çağırdığını duyurmuştu. Tüm askeri bölge komutanlarına ve hava kuvvetlerine 23 Nisan'dan itibaren birliklerin daimi mevzilerine geri dönmesini kararlaştırdıklarını ifade eden Şoygu, kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönüş hazırlığı talimatının verildiğini açıklamıştı.
Şoygu'nun bu açıklaması barış sinyali olarak değerlendirilirken, Rus hükümetinin yeni kararı, akıllarda soru işareti yarattı.
6 AY BOYUNCA KAPATILACAK
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan üç bölgesini diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere 'ticari olmayan tüm gemilere' kapatacağını duyurdu.
Bugün akşam saat 21.00'den itibaren başlayacak sınırlamaların 31 Ekim'e kadar yaklaşık 6 ay süreceğini ifade eden Savunma Bakanlığı, bu tarihlerde Rus donanmasının deniz tatbikatlarına da başlayacağını duyurdu.
"KONTROL BİZDE" MESAJI
Kırım'ın batısında Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar uzanan kıyı şeridini ve Kerç Yarımadası'nın yakınlarında tatbikatların düzenleneceği Opukskiy Doğa Koruma Alanı'nı geçişlere kapatan Rusya Savunma Bakanlığı, Kerç Boğazı'nın ise kısıtlı bölgeler arasında yer almadığını ekledi.
Rus hükümetinden yapılan bu açıklama, dünyaya "Karadeniz'deki hakimiyetimiz bakidir" mesajı vermesi olarak yorumlandı.