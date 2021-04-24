Rusya’dan Karadeniz’de karışık sinyaller! 6 aylığına yasakladı

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan Donbass geriliminde geçtiğimiz hafta içi Rusya'dan tansiyonu düşürecek bir adım gelmişti. Ukrayna'ya gözdağı vermek için haftalardır sınır bölgesine askeri sevkiyat yapan, ilhak ettiği Kırım'a on binlerce asker konuşlandıran Rusya, Karadeniz'de de tüm donanma birliklerinin katıldığı askeri tatbikata başlamıştı.

SAVUNMA BAKANI BİRLİKLERİ GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Atış talimlerinin de yapıldığı tatbikat, Ukrayna'ya ve sükunet çağrısı yapan devletlere açık bir "Savaşa hazırız" mesajı olarak yorumlanmıştı.