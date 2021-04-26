Biden’ın skandal açıklamasına tepkiler sürüyor

Tarihi ve hukuki gerçekleri inkar ederek siyasi rant uğruna 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden'a ilk tepkiler Azerbaycan, KKTC, Türk- Konseyi ve Türk-Amerkan Toplumu'ndan geldi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "ABD Başkanı'nın açıklamasını kınıyorum" dedi. Amreyev, Biden'ın, tarihi gerçeklere rağmen ve bölgedeki iş birliği ve istikrar umutlarını zedelemek pahasına siyasi motivasyon taşıyan açıklamasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı. 1915 olaylarının uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası belgeler dikkate alınarak şeffaf ve adil bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Amreyev, başka bir ülkeye yönelik çarpıtılmış tarihsel iddiaların silah haline getirilmesinin, ancak intikam ve düşmanlığı körüklemek isteyenlerin işine yaracağını belirtti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, "Ben bu açıklamayı kınıyorum çok da üzgünüm. Biden'ın Kıbrıs'ta da birtakım yanlışları olabilir, Rum hükümetiyle de yakın görünüyor. Kıbrıs'taki soykırıma gelince kimse bir şeyden söz etmedi, sessiz kaldı. O gün yaşadığımız soykırımı hepsi seyrettiler. Kıbrıs'ta Türkler iki kez soykırım yaşadı" diye konuştu.İsrailli dış politika uzmanı Eli Nakht, Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Biden yönetimi Türkiye'den, Suriye meselesi, Güney Akımı doğalgaz boru hattı projesi ve S-400 uçaksavar füze sistemlerinin satın alınması gibi konularda intikam alma peşinde. Tekrarlıyorum. Bu adım yıkıcı sonuçlara yol açacak. ABD-Türkiye ilişkilerini istikrarsızlaştıracaktır. Ayrıca Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerde de zorluklara yol açacak" ifadelerini kullandı.Azerbaycan'daki 48 siyasi parti yayınladıkları bildiride, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı. Tarihsel gerçeklerin siyasi amaçlarla çarpıtılmaması gerektiği vurgulanan bildiride, tarihin bu konularda uzman uluslararası enstitülere ve tarihçilere emanet edilmesi gerektiği ifade edildi. Bildiride, 'Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır' deniydi.TÜRK-Amerikan toplumu, Biden'ın "soykırım" demesine tepki gösterdi. Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) "Türk Amerikan toplumu Biden'ın Osmanlı Ermenilerinin trajedisini soykırım olarak tanımlamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı" ifadelerini kullandı. ATADC de, "Tarih tarihçilerin işidir, siyasetçilerin değil" dedi.