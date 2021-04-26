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Haberler Dünya Haberleri Pentagon, Biden'ın skandal ifadesini değerlendirdi: Askeri ilişkilerin etkilenmesi beklenmiyor
Giriş Tarihi: 26.4.2021 23:56 Son Güncelleme: 27.4.2021 00:25

, Biden'ın skandal ifadesini değerlendirdi: Askeri ilişkilerin etkilenmesi beklenmiyor

AA
Pentagon, Biden'ın skandal ifadesini değerlendirdi: Askeri ilişkilerin etkilenmesi beklenmiyor

Savunma Bakanlığı () Sözcüsü John Kirby, Başkan 'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi. Kirby açıklamalarında, "Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKTİR"

Kirby daha sonra, "Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.

SURİYE'DEKİ FAALİYETLERİNDE DEĞİŞİM OLMAYACAK

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

ÇEKİLME PLANI SUNULACAK

ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.

Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti. Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gönderildiğini, 2 B-52 uçağının ise gönderileceğini ifade etti.

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Pentagon, Biden'ın skandal ifadesini değerlendirdi: Askeri ilişkilerin etkilenmesi beklenmiyor
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