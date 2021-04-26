Türk iş adamına Floyd işkencesi

Olay, işadamı Emre Tümsek'in, Duisburg'da sahibi olduğu işyerinin önünde yaşandı. Tümsek başından geçen olayı SABAH'a şöyle anlattı: Ortağımla sohbet ederken 5 polis arabası geldi. "Nasıl yardımcı olabiliriz" dedik. "Hareket etmeyin" diye bağırıp beni yere yatırdılar. Bir polis diziyle boynuma basıyordu. Tıpkı ABD'de polis şiddeti sonucunda yaşamını yitiren George Floyd gibi ölecektim.BİR an nefes alamaz hale geldim ve gözümün önüne Amerikalı George Floyd geldi. Polislere defalarca "Kimliğimi göstermek için ayağa kalkmama izin verin" dedim ama müsaade etmediler, beni yerde hareketsiz tuttular. Bana ters kelepçe ve iki maske taktılar, nefes alamıyordum. Baygınlık geçirmek üzereyken ilkyardım ekipleri geldi ve beni hastaneye götürdü. Rapor aldım.TÜMSEK'İN maruz kaldığı polis şiddeti, ortağı Beyhan Dağdeviren tarafından saniye saniye kameraya çekildi. Tümsek, "Bir iş insanına hiç suçu yokken yapılmaz bu. 4 saat hücrede tutuldum. Olayın şokunu hala üzerimden atamıyorum. Hukuki yoldan hakkımı arayacağım. Bu işin peşini bırakmam" dedi. 25 kişi çalıştıran Tümsek, otomobil yedek parçası yanı sıra inşaat işiyle de uğraşıyor.