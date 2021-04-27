Afganistan'da 135 Taliban militanı öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Lagman, Logar, Gazne, Vardak, Herat, Gor, Faryab, Belh, Baglan, Tahar, Kunduz, Helmand ve Kandahar vilayetinde Taliban ile çatışma yaşandığını ve ardından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yaşanan çatışma ve düzenlenen operasyonda 135 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 92 militanın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda yol kenarına yerleştirilen 72 bombanın imha edildiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan hükümet güçlerinin operasyonları sürerken, diğer yandan da Taliban saldırıları devam ediyor.

Militanların ülkenin Logar vilayetinde dün öğle saatlerinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan'da ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.