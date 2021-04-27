Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Afganistan'da 135 Taliban militanı öldürüldü
Giriş Tarihi: 27.4.2021 15:38

'da 135 militanı öldürüldü

AA
Afganistan'da 135 Taliban militanı öldürüldü

'ın farklı vilayetlerinde yaşanan çatışmalar ve düzenlenen operasyonlarda 135 militanının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Lagman, Logar, Gazne, Vardak, Herat, Gor, Faryab, Belh, Baglan, Tahar, Kunduz, Helmand ve Kandahar vilayetinde Taliban ile çatışma yaşandığını ve ardından operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yaşanan çatışma ve düzenlenen operasyonda 135 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 92 militanın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda yol kenarına yerleştirilen 72 bombanın imha edildiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan hükümet güçlerinin operasyonları sürerken, diğer yandan da Taliban saldırıları devam ediyor.

Militanların ülkenin Logar vilayetinde dün öğle saatlerinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetmişti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, 25 Nisan'da ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan'da 135 Taliban militanı öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA