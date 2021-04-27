Libya'dan Türkiye'ye Ramazan mesajı: Türkiye bizi yalnız bırakmadı! "Teşekkürler Türkiye"

Uzun yıllar süren iç çatışmaların ardından Libya'da yeni geçiş yönetimine geçilmesiyle birlikte hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Başkent Trablus'da yıllardır devam eden sorunların çözümü için Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve ekibi hummalı bir çalışma yürütürken başkentin Akdeniz'e bakan sokaklarını dolduran Libyalılar eski günlerine kavuşmanın hayalini kuruyor.
Türkiye'nin büyük desteğiyle sıcak çatışma ortamından uzaklaşan Libya'da şimdi kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin devam etmesi için çalışmalar yürütülüyor. Libya'daki gidişatı verdiği destekle değiştiren Türkiye, hayatın normalleşmesi için Türkiye Diyanet Vakfı'nın da içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşlarıyla ülkeye destek vermeye devam ediyor. Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Guma Hasan, "Türkiye'nin desteğiyle bu ablukayı yıktık. Türkiye bize bu süreçte bize büyük destek verdi. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu. Muhammed Şibani ise, "Türkiye bize bu süreçte büyük destek verdi. Şimdi birlikte Libya'yı ayağa kaldıracağız" dedi.
HUZURUN ADI KARŞILIKLI DAYANIŞMA
Afrika kıtasının en büyük petrol yataklarına sahip olan Libya'da şimdilik silahlar sussa da yıllardır süren iç savaşın sancıları devam ediyor. Fiili olarak ikiye bölünmüş ülkede 10 yıldır süren kaos ortamına son vermek isteyen Başbakan Dibeybe, Libya'yı Aralık ayında yapılacak seçime hazırlıyor. Diken üstündeki ateşkes ortamının devamı için çabalayan Dibeybe, otoritesini tüm ülkede kabul ettirmek için çabalıyor.
Tüm bu yaşanan kaos ortamı ise Libya halkının hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Başkent Trablus'ta devam eden elektrik ve su kesintileri Libyalıların hayatını olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde toplanmayan çöpler ve hayat pahalılığı insanların yaşam kalitesini düşürüyor. Halkın kamu hizmetlerinden yararlanamaması, çalışmayan bankacılık sistemi hayatı felç ediyor.
Büyük sorunları kucağında bulan Libya Ulusal Birlik Hükümeti ateşkesin sağlanmasının ardından Libya'da refah ve istikrarın sağlanması için yapılan çalışmalara hız verdi. Halkın acil ihtiyaçlarına çözümler üretilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin de desteğiyle Libya'nın yeniden inşası sağlanacak enerji alanındaki iş birlikleriyle de halkın temel ihtiyaçlarının çözümü sağlanacak. Karşılıklı dayanışma Libya'da huzuru getirecek.
"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"
Silahların susmaya başlamasıyla yüzlerin güldüğü Trablus'ta Ramazan coşkusuyla da insanlar tarihi Şehitler Meydanı'na akın ediyor. Meydanı dolduran Libyalılar, güvercinleri besliyor, bol bol fotoğraf çekiyor. Savaş yüzünden hayatın zorlaştığını söyleyen Guma Hasan, "Çok zor günlerden geçtik, Trablus aylarca abluka altında kaldı. Türkiye'nin desteğiyle bu ablukayı yıktık. Hükümetimiz kuruldu, şimdi hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Türkiye bize bu süreçte bize büyük destek verdi. Türk halkına bizim tarihsel olarak kardeşlerimiz. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu. Tarihi çarşının içinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Muhammed Şibani, "İşlerimiz kötü, hayat çok pahalı ama bugünlerimize şükrediyoruz. En azından silahlar sustu. Türkiye bize bu süreçte büyük destek verdi. Şimdi birlikte Libya'yı ayağa kaldıracağız" dedi. İşsizliğin savaş sonrası Libyalıların en büyük sorunu olduğunu söyleyen Zaviye Şehri halkla İlişkiler Müdürü Hayri Acine de şunları söyledi: "Savaş sonrası kalıcı projelere ihtiyacımız var. Libyalılar birçok şeye ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Okullarda, sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'den gelen STK ve diğer kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi yapıyor bazı konularda işbirliğimizi artırıyoruz. Yapacağımız projelerle halkımızın refahını artırmak için çalışmalara devam edeceğiz"
"LİBYA HALKININ YANINDAYIZ"
Türk işadamları Libya'nın yeniden inşası için çalışmalarına başlarken Türkiye'den gelen STK'larda insani yardım diplomasisi çalışmaları yürütüyor. Savaş sonrasında Libyalıların yaralarını sarmak için binlerce kilometre uzakta Türk halkının gönderdiği yardımları Libyalılara ulaştırıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da 2021 Ramazan Programı kapsamında Libya'da çalışmalar yürütüyor.
SABAH'a konuşan TDV Libya Temsilcisi Osman Türk, "Yaşanan iç karışıklıklar ve insani kriz sebebi ile zor günler yaşayan kardeş Libya halkının yanında olmak ve onlarlar insani yardım çalışmaları alanında iş birliği yapmak amacı ile Libya'nın başkenti Trablus'a gelerek çalışmalarımıza başladık. İlk olarak ramazan ayı münasebetiyle Türk halkının Libya halkı için göndermiş olduğu hediyeleri takdim ettik. Bin 250 ailemize gıda paketi desteğimiz ile birlikte Ramazan sevinçlerine ortak olduk. Libya'nın çeşitli bölgelerinde bulunarak bölge halkının devletimizden ve vakfımızdan taleplerini not alarak söz konusu taleplere yönelik çalışmalar ve gözlemler gerçekleştirdik. Okul ve mescit tadilatları başta olmak üzere çeşitli alanlarda kalıcı projeler yapmak için gerek yerel gerek ise Türk makamları ile ortak istişareler yaptık. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Trablus Ofisi açılması yönünde gelen talepler için gerekli alt yapı çalışmalarına başladık. İlerleyen süreçte vakfımızca Libya'ya yönelik faaliyetlerin artırılması yönünde gerekli çalışmaları başlattık" dedi.