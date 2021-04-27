Libya'dan Türkiye'ye Ramazan mesajı: Türkiye bizi yalnız bırakmadı! "Teşekkürler Türkiye"

"TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE"

Silahların susmaya başlamasıyla yüzlerin güldüğü Trablus'ta Ramazan coşkusuyla da insanlar tarihi Şehitler Meydanı'na akın ediyor. Meydanı dolduran Libyalılar, güvercinleri besliyor, bol bol fotoğraf çekiyor. Savaş yüzünden hayatın zorlaştığını söyleyen Guma Hasan, "Çok zor günlerden geçtik, Trablus aylarca abluka altında kaldı. Türkiye'nin desteğiyle bu ablukayı yıktık. Hükümetimiz kuruldu, şimdi hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Türkiye bize bu süreçte bize büyük destek verdi. Türk halkına bizim tarihsel olarak kardeşlerimiz. Bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu. Tarihi çarşının içinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Muhammed Şibani, "İşlerimiz kötü, hayat çok pahalı ama bugünlerimize şükrediyoruz. En azından silahlar sustu. Türkiye bize bu süreçte büyük destek verdi. Şimdi birlikte Libya'yı ayağa kaldıracağız" dedi. İşsizliğin savaş sonrası Libyalıların en büyük sorunu olduğunu söyleyen Zaviye Şehri halkla İlişkiler Müdürü Hayri Acine de şunları söyledi: "Savaş sonrası kalıcı projelere ihtiyacımız var. Libyalılar birçok şeye ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşıyor. Okullarda, sağlık hizmetlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'den gelen STK ve diğer kuruluşlarla karşılıklı görüş alışverişi yapıyor bazı konularda işbirliğimizi artırıyoruz. Yapacağımız projelerle halkımızın refahını artırmak için çalışmalara devam edeceğiz"