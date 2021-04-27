Mısır'da Müslüman Kardeşler üyeleri serbest kalıyor

Mısır dışında yaşayan İnsan Hakları Adalet Kurumu adlı sivil toplum örgütünün müdürü Mahmud Cabir, ellerinde İskenderiye kentinde 62 ila 72 arasında İhvan üyesi tutuklunun daha önce serbest bırakılmasına karar verildiğine ilişkin bilginin bulunduğunu söyledi.

Söz konusu tutuklulardan bir kısmının serbest bırakıldığını kaydeden Cabir, bir kısmının ise yeniden başka davalardan dolayı tutukluluğun devamı yönünde ikinci bir kararın alınabileceği ihtimaliyle bekletildiklerini aktardı.

Cabir, "Kirdase" davasında dün 17 kişinin idam edildiğini hatırlatarak, serbest bırakılan sayısının halen 60 binin üzerindeki keyfi tutuklu sayısına oranla önemsiz bir rakam olduğunu belirtti.

Af ve serbest bırakılmaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Cabir, keyfi tutuklular için daha fazla özgürlük istediklerini ifade etti.

Mısır yargısının 22 Nisan'da, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, onlarca Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklunun serbest bırakılması kararı aldığı bildirilmişti.

Mısır'da insan hakları ihlalleriyle ilgilenen "Biz Kaydediyoruz" adlı sivil toplum örgütü dün, "Kirdase polis karakoluna saldırı" suçlamasıyla yargılanan 17 kişinin idam edildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da, 25 Nisan Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yayımlanan cumhurbaşkanlığı affı kapsamında 2 bin 674 mahkumun kalan hapis cezalarının affedilerek serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Mısır yönetimi, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013'te İhvan'ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti.