Fransa'da Türk meclis üyesi Yasin Yıldırım istifa etti!

2001'DE YASA ÇIKARDILAR

Fransız parlamentosunda Ermeni lobilerinin baskısıyla 2001'de çıkan yasayla 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları tanınmıştı.

Diğer yandan diasporanın baskısıyla bu iddiaların inkarını suç olarak tanıyan ve bir yıl hapis ile 45 bin avro para cezası veren yasa, parlamentodan çıkmıştı.