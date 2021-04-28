BBC sunucusundan 'beyin hasarı' tazminatı

İngiltere, sıra dışı bir tazminat davasını konuşuyor. Ülkenin uluslararası yayın yapan kanalı BBC'de yıllar önce çekilen bir belgeselde yaşanan kaza, mahkeme süreci nedeniyle yeniden gündeme geldi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre 2014 yılında, kendi hazırlayıp sunduğu bilim programı için cart adı verilen hafif motorlu taşıt üreten bir firma ile çekim yapmak için anlaşan BBC sunucusu Jem Stansfield, daha ilgi çekici olması için bir öneride bulundu.
TEST KOLTUĞUNA GÖNÜLLÜ OTURDU
Motorlu aracın çarpışma testi sırasında kullanılan cansız manken yerine kendisi oturmak isteyen 46 yaşındaki Stansfield, o anların programa olan ilgiyi artıracağını düşündü.
Sahte bir elektrik direğine çarpması planlanan araca, sadece kask takarak binen BBC sunucusu, beklemediği büyüklükte bir sarsıntı yaşadı.
Yaşanan çarpışmadan yaralanan Stansfield, tazminat talebi için İngiliz mahkemesine başvurdu.
Tazminat dilekçesinde kazada boyun zedelenmesi, beyin hasarı ve vücudunda oluşan yaralar ve sersemlik nedeniyle psikolojik bozukluklar yaşadığını söyleyen sunucu, kazadan sonra TV kariyerinin de bitme noktasına geldiğini söyledi.
"KARİYERİM BİTTİ"
İyileşme ihtimalinin oldukça az olduğunu vurgulayan Stansfield, araç firmasına 3,7 milyon sterlinlik (yaklaşık 42 milyon Türk lirası) tazminat davası açtı.
Çarpışma testine katılan BBC sunucusu, kanala 3,7 milyon sterlinlik dava açtı | Video