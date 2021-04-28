BBC sunucusundan 'beyin hasarı' tazminatı

İngiltere, sıra dışı bir tazminat davasını konuşuyor. Ülkenin uluslararası yayın yapan kanalı BBC'de yıllar önce çekilen bir belgeselde yaşanan kaza, mahkeme süreci nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre 2014 yılında, kendi hazırlayıp sunduğu bilim programı için cart adı verilen hafif motorlu taşıt üreten bir firma ile çekim yapmak için anlaşan BBC sunucusu Jem Stansfield, daha ilgi çekici olması için bir öneride bulundu.