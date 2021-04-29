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Giriş Tarihi: 29.4.2021

Ermeni asıllı Kore gazisinin ailesine taziye ziyareti

ANKARA
Ermeni asıllı Kore gazisinin ailesine taziye ziyareti
KORE gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya'nın Almanya'da yaşayan ailesine, Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay Serkan Savaş tarafından Milli Savunma Bakanlığı adına taziye ziyareti gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bremen kentinde yaşayan 91 yaşındaki Kaya'nın geçen ay vefat ettiği ve vasiyeti gereği tabutuna Türk bayrağı sarıldığı hatırlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da vefat haberini alır almaz Kaya'nın ailesini aradığı ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi.
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Ermeni asıllı Kore gazisinin ailesine taziye ziyareti
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