Büyük beyaz köpekbalığı Avrupa’ya geliyor

Bir büyük beyaz köpekbalığı, eşine az rastlanır bir yolculuğa çıktı. Boyu 5 metreyi geçen Nukumi adlı dişi köpekbalığı, ABD'den Avrupa'ya doğru yüzmeye başladı. Atlas Okyanusu'nu geçen en az 50 yaşındaki hayvan, bunu yaptığı bilinen ikinci köpekbalığı oldu. OCEARCH adlı bilim topluluğu, bu dev yaratığa Ekim 2020'de takip cihazı takmıştı. Yapılan gözlemler, Nukumi'nin genellikle Amerika ve Kanada'nın doğu kıyılarında bir aşağı bir yukarı yüzdüğünü gösteriyordu. Ancak ağırlığı 1.5 tonu geçen köpekbalığı, 22 Şubat'ta Kuzey Karolina açıklarından ayrılarak doğuya doğru gitmeye başladı. Akdeniz'e yönelebileceği tahmin edilen Nukumi'nin muhtemelen hamile olduğu, dolayısıyla saldırgan erkeklerden uzakta doğum yapacak bir yer aradığı düşünülüyor.