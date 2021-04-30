Uganda’da yapılan yeni cami ve su kuyularına dualı açılış

Avrupa'da yaşayan Türk ve Azeri Hayırseverlerin destekleri ile yapılan cami ve su kuyularının açılışında yerel halkın kendine has sevgi gösterileri görülmeye değerdi. Müslüman oldukları günden beri toplu halde camide namaz kılmaktan mahrum olan Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde, hayırseverlerin katılımıyla 3 camii ile su kuyularının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrasında komşu köylerden de gelen yüzlerce aileye yardım kolileri dağıtılırken çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Yaklaşık 250 kişinin aynı anda ibadet yapabildiği 120 metrekarelik camilerde aydınlatma ve ezan ses sistemi güneş enerjisi ile çalışan panelden sağlanacak. Kibula bölgesine gitmek için sahurdan sonra yola çıkan Help Yetim heyeti, çamurlu ve bozuk yolda sık sık yolda kalan çamura saplanan araçlarını yöre halkının da yardımı ile iteleyerek devam etmek zorunda kaldı. Heyet, 220 km'lik yolu 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından bölgeye ulaştı.

SEVGİ GÖSTERİLERİ İLE KARŞILANDILAR

Yoksullukla mücadele eden Uganda'da Müslümanlar, mescit veya cami olmadığı için yerde serdikleri bez parçalarının üzerinde ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda Kur'an kursu olarak da kullanılan camileri açmak üzere köylere giden Help Yetim yetkilileri köylerin girişinde yerel halkı tarafından ilahiler, zılgıtlar, yöresel oyunlar ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Bölgede uzun zamandan beri yardım çalışmalarında bulunan Help Yetim Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, inşaatları biten Rahman 2, Hz. Fatma ve Abdulmajit Ota camilerinin açılışlarını yöre halkının katılımıyla ibadete açtı.

Kuran ayı olan Ramazan'da, içinde Kuran'ın öğretileceği camileri açmanın sevincini köylülerle birlikte yaşadıklarını anlatan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, Afrika'nın en yoksul ve yardıma en çok muhtaç ülkelerinden biri olan Uganda'da yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

KALICI PROJELERE İMZA ATIYORUZ

Yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Ataş, Afrika'daki muhtaç ailelere yardımların yanında kalıcı projelere de imza attıklarını dikkat çekerek şunları söyledi:

"Help Yetim olarak aynı zamanda buradaki yöre halkına kalıcı hizmetler de veriyoruz. Hem cami inşa ediyoruz hem de su kuyusu açıyoruz. Şu an Uganda'nın kırsal bölgelerindeyiz. Burada 2 bin insan yaşıyor. Bugün burada cami ve mescit açılışlarını gerçekleştirdik. Afrika'nın birçok bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşıyor. Bu sorunun çözümü için cami ve mescitler inşa ediyoruz. Burada yaptırdığımız camilerin açılışına katkı sağlayan değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede cami ve mescit ihtiyacı çok, çünkü ne bir medrese ne de bir okul var. Buradaki insanlar camide ibadetlerini yaparken, bunun yanında da okul eğitimlerini yine burada görüyor. Buradan hayırseverlere şunu söylüyoruz: Afrika varlığın yok olduğu, yokluğun çok olduğu bir bölge. Bu mübarek Ramazan Ayında bu yoksul ailelere ve yetimlere yardım elini uzatalım" dedi.

Konuşmaların ardından Ugandalı çocuklar, caminin içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Yapılan duanın ardından camilerin açılışları tekbir, dua, salavat ve zılgıtlar eşliğinde yapıldı.

11 YENİ SU KUYUSUNUN TEMELİ ATILDI

Yapılan yeni açılışların yanında 11 adet yeni su kuyusu ile iki tane yeni caminin yapılması için ilk kazma vuruldu.

Bu arada yerel halka gıda yardımlarının yanında çocuklara da şeker, çikolata ve balon gibi hediyeler verildi.