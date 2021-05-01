Alman basınında panik manşetleri! 'Erdoğan etkisini artırıyor'

Almanya'da sık sık yaşanan Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık, medya yoluyla pompalanmaya devam ediyor. Son yıllarda başta camilere yapılan çirkin saldırıların artmasıyla birlikte çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Müslüman kesime yönelik ötekileştirme girişimleri, siyasi analizlerde de kendini göstermeye devam ediyor.

Müslüman dernekleri adeta yasa dışı göstermeye çalışan ülke medyası, bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkedeki etkisine yönelik duyduğu endişeyi gündeme taşıdı.