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Giriş Tarihi: 1.5.2021 09:48 Son Güncelleme: 1.5.2021 09:49

Pasifik’te Çin’e karşı harekete geçildi! yeni müttefiğini açıkladı

AA
Pasifik’te Çin’e karşı harekete geçildi! Japonya yeni müttefiğini açıkladı

Çin'de şubat ayında yürürlüğe giren tartışmalı kara suları kanununa yönelik tepki girişimleri devam ediyor. Yeni Çin kanunuyla birlikte, 'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerinin hedef alınabilme ihtimalinin gündeme gelmesinin ardından Japon hükümeti, bölgedeki faaliyetleri artıracağını duyurmuştu. Bu duyuru kapsamında yeni bir iş birliği açıklaması geldi.

Japonya ile Slovenya, Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için mutabakata vardı. Kyodo ajansının haberine göre, Lübliyana'da Sloven mevkidaşı Anze Longar'la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Hint-Pasifik'te Çin'in faaliyetlerini ele aldı. Motegi, ülkesinin, Avrupa ülkelerinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik artan ilgilerinden memnun olduklarını belirtti.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ UYGULANMALI"

Longar da "Hint-Pasifik bölgesinde ortak stratejik menfaatlere sahip olduğumuzun farkındayız. Uluslararası kanunlar ve hukukun üstünlüğünün uygulanması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki bakan, Hint-Pasifik'te Çin'in askeri yayılmacılığını kapsayan tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Slovenya, bu yılın ikinci yarısında Portekiz'den Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını teslim alacak.

Motegi, 4 Avrupa ülkesi turunun ilk ayağında uğradığı Lübliyana sonrası Bosna Hersek, İngiltere ve Polonya'ya gidecek. Motegi, İngiltere'de hafta içinde düzenlenecek G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katılacak.

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Pasifik’te Çin’e karşı harekete geçildi! Japonya yeni müttefiğini açıkladı
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