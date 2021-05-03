Kolombiya’da yasa protestolarının bilançosu belli oldu: 17 ölü, 846 yaralı

MALİYE BAKANI İSTİFASINI VERDİ

Kolombiya Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, Yardımcısı Juan Alberto Londono ile birlikte vergi reformu protestolarının ardından Duque'ye istifasını sundu. Carrasquilla ve Londono'nun Duque ile görüşmesi bekleniyor. Carrasquilla, şiddetle reddedilen vergi reformu önerisini gündeme getiren kişi olarak biliniyor.

REFORM ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEYECEKTİ

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması hedefleniyordu. Toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.