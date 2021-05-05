146 milyar dolarlık boşanma

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in 27 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı almalarının yankıları sürüyor. Çift önceki gece yaptıkları açıklamada anlaşarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bu kararın ardından magazin basını çiftin servetlerini nasıl paylaşacaklarını irdelemeye başladı. 1970'lerde kurduğu ve şimdilerde dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft sayesinde kişisel serveti 146 milyar dolar olan Bill Gates, boşanma süreçlerine saygı gösterilmesini talep ederek daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı. 56 yaşındaki Melinda Gates ile evliliğinden 3 çocuğu bulunan 65 yaşındaki Bill Gates, halihazırda dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor. Gates, evlilik yoluyla edinilen tüm varlıkların evlilik öncesi anlaşmada aksi belirtilmedikçe yarı yarıya bölündüğü Washington eyaletinde yaşıyor. ABD medyasına göre de çiftin evlilik öncesine dair herhangi bir anlaşmaları bulunmuyor. Ancak çift açıklamalarında boşanma anlaşması yaptıklarını belirtti. 1980'lerde Melinda Gates'in Microsoft'ta çalışmaya başlamasıyla tanışan çiftin Jennifer (25), Rory (21) ve Phoebe (18) adlı üç çocuğu var. ABD basınına göre Gates çiftinin boşanması Jeff Bezos'un boşanmasından sonraki en pahalı ayrılık olacak. Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan 2019'da boşanan MacKenzie Bezos, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu.