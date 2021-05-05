Trump'ı eleştiren Liz Cheney parti yönetiminin hedefinde

2022 Kongre ara seçimleri öncesinde parti içinde birlikteliği sağlamaya çalışan Cumhuriyetçi Parti, Trump'a eleştirilerini sürdüren Cheney'yi tartışıyor.

Temsilciler Meclisi'nde partinin 3 numaralı ismi olan, hem seçim sonuçlarına ilişkin iddiaları hem de 6 Ocak'taki Kongre baskınından dolayı birçok kez Trump'ı suçlayan Cheney'nin meclisteki bu görevinden alınması gündemde.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy'nin ardından partinin meclisteki grup başkan vekili ve 2 numaralı ismi Steve Scalise de "Cheney'nin söz konusu görevinden alınması" yönünde görüş beyan etti.

Scalise, yazılı bir açıklama yaparak Cheney'nin yerine Trump'ın en güçlü destekçilerinden Elise Stefanik'in aday gösterilmesinin parti birliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan Trump da yaptığı açıklamayla Cheney'nin yerine Stefanik'e tam destek verdiğini ifade etti.

Kongre kaynakları kısa süre içinde gerekli düzenlemenin yapılarak Stefanik'in Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 3 numaralı ismi olmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Cheney, Trump'ın "seçimlerde hile var" şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığını ifade etmiş ve 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Trump'ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Eski Başkan Trump, Kongre baskını dolayısıyla "halkı isyana teşvik" suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış, Senato'da şubat ayında yapılan oylamada bu suçlamadan aklanmıştı.