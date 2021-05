Kraliyet’ten sosyal medya hamlesi! Prens William ve Kate Middleton YouTube kanalı açtı

İngiliz Kraliyet Ailesi, her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelmeye devam ediyor. Kraliyet'in şu sıralar en popüler ikilisi olan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın aylardır dünya gündemini belirlemesine, Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton'dan karşı atak geldi.

GÜNDEMDEN UZAK KALAMADILAR

Prens William ve eşi Kate Middleton, sosyal medyadan yaptıkları duyuruda YouTube kanalı açtıklarını açıkladı. "The Duke and Duchess of Cambridge" adı altında açtıkları YouTube kanalında paylaştıkları tanıtım videosunda, "Hiç olmamasındansa geç olması iyidir" diyerek yeni hesaplarının müjdesini verdi.