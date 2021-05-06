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Giriş Tarihi: 6.5.2021 17:02

Kraliyet’ten sosyal medya hamlesi! ve kanalı açtı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kraliyet’ten sosyal medya hamlesi! Prens William ve Kate Middleton YouTube kanalı açtı

, dünya gündeminden düşmüyor. Kraliyet’ten ayrılıp ’ye yerleşmelerinin ardından geçtiğimiz ay ’ bomba niteliğinde açıklamalar yapan ile çiftinden sonra, ve ’dan da sosyal medya hamlesi geldi. Çift, çağa ayak uydurarak kanalı açtıklarını duyurdu.

İngiliz Kraliyet Ailesi, her geçen gün yeni bir haberle gündeme gelmeye devam ediyor. Kraliyet'in şu sıralar en popüler ikilisi olan Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın aylardır dünya gündemini belirlemesine, Prens Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton'dan karşı atak geldi.

GÜNDEMDEN UZAK KALAMADILAR

Prens William ve eşi Kate Middleton, sosyal medyadan yaptıkları duyuruda YouTube kanalı açtıklarını açıkladı. "The Duke and Duchess of Cambridge" adı altında açtıkları YouTube kanalında paylaştıkları tanıtım videosunda, "Hiç olmamasındansa geç olması iyidir" diyerek yeni hesaplarının müjdesini verdi.

Dük ve Düşes'in resmi Twitter hesaplarından da paylaşılan 25 saniyelik videoda, "Ne dediğine dikkat et, çünkü bu çocuklar her şeyi kaydediyor" diyen Prens William'a, Kate Middleton, "Biliyorum" diyerek yanıt veriyor. Video, çiftin yaşamından kesitlerle devam ediyor.

An itibarıyla 1 milyon 300 binden fazla izlenen videonun yayınlanmasıyla beraber, çiftin takipçi sayısının 254 bini bulmuş durumda.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin taht varisi olan Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın bu hamlesi ise çiftin gündemden uzak kalmak istememesi olarak yorumlandı.

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Kraliyet’ten sosyal medya hamlesi! Prens William ve Kate Middleton YouTube kanalı açtı
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