NATO’dan flaş Rusya açıklaması: Ukrayna sınırında…

"ON BİNLERCE ASKER HALA ORADA"

Rusya'nın Ukrayna civarında geçen haftalarda ciddi miktarda askeri yığınak yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma gördük ancak on binlercesi hala duruyor. Rusya'nın çok sayıda silahı ve askeri malzemeyi burada tuttuğunu görüyoruz." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de bazı kısıtlamalar yaptığını, Kerç Boğazı'ndan Azak Denizi'ne girişi kısıtladığını belirterek "NATO bu nedenle ihtiyatlı olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek zorunda." diye konuştu.