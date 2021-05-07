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Giriş Tarihi: 7.5.2021 11:00 Son Güncelleme: 7.5.2021 11:25

Geri çekilme bekleniyordu... ’den ’a takviye birlik!

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Geri çekilme bekleniyordu... ABD’den Afganistan’a takviye birlik!

yönetimi, geçtiğimiz haftalarda 2011 yılından beri topraklarında bulunan ABD ordusunun geri çekileceğini açıklamıştı. Ülkedeki barış görevlerinin sonuna geldiğini söyleyen ABD yönetiminin bu kararının ardından Mayıs ayı başında bölgeden çekilmeye başlayan askerlere dair yapılan yeni bir açıklama, büyük yankı uyandırdı. Biden yönetiminin, bölgedeki birlikleri korumak için Afganistan’a ağır bombardıman uçakları gönderdiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'da bulunan tüm Amerikan askerlerinin geri çekileceğini açıklamasının ardından, ülkede hareketlilik başladı.

1 Mayıs'ta başlayan geri çekilme sürecinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı'nda devir teslim töreni yapılması ve ABD bayrağının indirilerek yerine Afganistan bayrağının göndere çekilmesi, dünya çapında yankı uyandırmıştı.

TAKVİYE BİRLİK AÇIKLAMASI

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, çekilmenin henüz yüzde 6'sının tamamlandığı bildirilirken, takviye birlik kararı büyük ses getirdi.

ABD yönetimi, çekilme sürecinde Afganistan'da bulunan Amerikan ve NATO askerlerini korumak için ülkeye takviye birlikler gönderildiğini açıkladı.

AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI

Aralarında savaş ve ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu askeri ekipmanların, ülkeye ulaştığı bildirildi. Buna göre halen Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ordu mensubu ve 16 bin sözleşmeli çalışanı korumak için altı adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı ve 12 adet F-18 savaş uçağı, ülkeye konuşlandırıldı.

Takviye birliklerin, Taliban'dan gelecek olası bir saldırıya karşı önlem olarak konuşlandırıldığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, şu ana dek her şeyin plana uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi.

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Geri çekilme bekleniyordu... ABD’den Afganistan’a takviye birlik!
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