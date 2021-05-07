Geri çekilme bekleniyordu... ABD’den Afganistan’a takviye birlik!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'da bulunan tüm Amerikan askerlerinin geri çekileceğini açıklamasının ardından, ülkede hareketlilik başladı.
1 Mayıs'ta başlayan geri çekilme sürecinde ABD askerlerinin kontrolünde bulunan Antonik Kampı'nda devir teslim töreni yapılması ve ABD bayrağının indirilerek yerine Afganistan bayrağının göndere çekilmesi, dünya çapında yankı uyandırmıştı.
TAKVİYE BİRLİK AÇIKLAMASI
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, çekilmenin henüz yüzde 6'sının tamamlandığı bildirilirken, takviye birlik kararı büyük ses getirdi.
ABD yönetimi, çekilme sürecinde Afganistan'da bulunan Amerikan ve NATO askerlerini korumak için ülkeye takviye birlikler gönderildiğini açıkladı.
AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI
Aralarında savaş ve ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu askeri ekipmanların, ülkeye ulaştığı bildirildi. Buna göre halen Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ordu mensubu ve 16 bin sözleşmeli çalışanı korumak için altı adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı ve 12 adet F-18 savaş uçağı, ülkeye konuşlandırıldı.