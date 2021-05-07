Geri çekilme bekleniyordu... ABD’den Afganistan’a takviye birlik!

ABD yönetimi, çekilme sürecinde Afganistan'da bulunan Amerikan ve NATO askerlerini korumak için ülkeye takviye birlikler gönderildiğini açıkladı.

AĞIR BOMBARDIMAN UÇAKLARI KONUŞLANDIRILDI

Aralarında savaş ve ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu askeri ekipmanların, ülkeye ulaştığı bildirildi. Buna göre halen Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ordu mensubu ve 16 bin sözleşmeli çalışanı korumak için altı adet B-52 uzun menzilli bombardıman uçağı ve 12 adet F-18 savaş uçağı, ülkeye konuşlandırıldı.