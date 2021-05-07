İnternet fenomeni ‘acısını saklayan adam’ koronavirüse yakalandı

Son aylarda internette birçok meme'e konu olmasıyla bilinen, 'acısını saklayan adam' olarak bilinen Andras Arato, koronavirüse yakalandı.

Macar asıllı 76 yaşındaki Arato ilk olarak bir Fransız marketler zincirinin reklamında "Sağlık çalışanlarına teşekkür eden adam" olarak ünlü olmuştu. Ancak yüz ifadesi nedeniyle sosyal medyada 'acısını içine atmış' gibi gözüktüğü için oldukça ünlü olan Arato, son ayların en popüler simalarından biri olmuştu.

TABURCU EDİLDİ

Koronavirüse yakalandığı açıklanan 76 yaşındaki fenomenin, hastalığı oldukça ağır geçirdiği öğrenildi. Hastalığa yakalanmasının ardından durumunun hızla ağırlaşması nedeniyle hastanede oksijen tedavisi gören ismin, durumunun iyiye gitmesiyle beraber taburcu edildiği öğrenildi.

Twitter'da, komik görseliyle meşhur olan Arato, uzun yıllardır katalog ve tanıtım içerikleri için modellik yapıyor. Stok fotoğrafların vazgeçilmez siması olan Arato, 2019 yılında İngiliz gazete The Guardian'a verdiği demeçte, "Dokuz yıl önce, internette fotoğrafım için bir görsel araması yaptım ve bir meme'e dönüştüğünü görünce şoke oldum. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı" açıklamasında bulunmuştu.