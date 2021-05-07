Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki temasları kapsamında mevkidaşı Heiko Maas ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, birçok bölgesel ve uluslararası konuda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. "Bugün AB ile ilişkilerimizde olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın katkısı büyük. Somut adımlar atmanın zamanı gelmiştir" diyen Çavuşoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin ön koşulsuz şekilde başlaması gerektiğine dikkati çekti. Salgına rağmen karşılıklı ticaretin 40 milyar doların üzerine çıkacağını belirten Çavuşoğlu, "Göç anlaşmamızın 60'ıncı yıldönümü. Bu vesileyle Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başarılarıyla gurur duyduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Konsey Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyaretinde yaşanan protokol tartışmalarına değinen Çavuşoğlu, tartışmaların toplantının içeriğini gölgelediğini vurguladı. Tartışmanın Türkiye'den kaynaklanan bir sorun olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli" ifadelerini kullandı. Maas ise Türkiye'nin NATO içinde çok önemli bir müttefikleri olduğunu belirterek, "Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır. Almanya olarak Türkiye ile yapıcı ilişkileri savunuyoruz" şeklinde konuştu.DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Mısır'la 8 yıl sonra resmi temasın başlatıldığı Kahire'deki 2 günlük istikşafi nitelikli görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye-Mısır istişareleri samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. İkili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır" denildi. Görüşmeleri değerlendiren Bakan Çavuşoğlu da, "Mısır'la Doğu Akdeniz'de yapabileceğimiz bir işbirliğinden Mısır da çok kârlı çıkacaktır" dedi.TURİZM konusuna da değinen ve "Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "15 yataklı otellere bile sertifikasyon verdik. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Vakalar düşüyor. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" dedi. Bu arada Çavuşoğlu'nun, "Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız" ifadesinde, turizm çalışanlarını kastettiği belirtildi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşılamanın amacının sadece gelen turistin korunması değil, başta turizm çalışanları olmak üzere kendi vatandaşlarımızın da korunması olduğu kaydedildi. Turizm, sadece yabancı turistleri ilgilendirmemekte, Türk turistleri de ilgilendirmektedir. Turizm çalışanlarının aşılanmasının, Türk vatandaşlarının da turizm faaliyetleri sırasında korunmasını sağlayacağı vurgulandı.