Çin roketi tehlikesi! Dünyaya geliyor ve saatler kaldı: İstanbul ve Ankara'ya düşer mi?

Esenoğlu, "Çin de yeni bir uzay istasyonu kurmak istiyordu. Bir uzay istasyonu planlaması var Çin'in. Bunu yaparken de modülü taşıyan roket, eski teknolojiye sahip... Yeni nesil değil. İlk olarak başarılı yükseltidi, ancak daha sonra birleşmede bir sıkıntı oldu. Orada bir müdahele yapmak için; roket motorları ile ilgili ya da yön değiştirme müdahalesinde kullanılacak bir sprey gibi - püskürtme donanımı olmadığı için serbest kaldı" ifadelerini kullandı.