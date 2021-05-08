İsrail, Mescid-i Aksa’da cemaate saldırdı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif dün akşam savaş alanına döndü. İsrail polisi, ses bombaları ve plastik mermiyle Kıble Mescidi'nde namaz kılan cemaate saldırırken, Filistinli gençler ise taş ve cam şişelerle karşılık verdi. Harem-i Şerif'teki olaylarda 53 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail polisinin plastik mermiyle hedef aldığı Anadolu Ajansı'nın (AA) Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz ayağından, foto muhabiri Mostafa Alkharouf da sırtından yaralandı. Doğu Kudüs'ün Şeyh el-Cerrah Mahallesi'nde ise evlerinden zorla çıkarılmak istenen Filistinliler, evlerinin önünde iftar sofrası kurdu. Bu sırada Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere saldırdı. Mescid-i Aksa'nın yanı sıra Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah'taki saldırılardan toplam 178 yaralı olduğunu bildirildi. Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmede de, atılacak adımlar ele alındı.İsrail'in saldırısı Türkiye'de büyük tepkiye neden oldu. Bu insanlık dışı olayın bir devlet terörü olduğu belirtilen açıklamalarda şunlar kaydedildi:Namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken, barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay.Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir.İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır.Mübarek ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir.İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemize ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.